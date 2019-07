Agriculture : à Bischwiller, on cultive la différence

Longtemps secteur phare de l’économie française, l’agriculture est aujourd’hui vilipendée, en vrac pour la malbouffe, la pollution, la dénaturation des paysages ; on oublie toutefois les rudes contraintes et les investissements matériels et humains nécessaires dans ce métier.

Notre invité aujourd’hui n’est ni agriculteur ni distributeur ni même un assistant social mais un peu de tout cela : Paul Artis est directeur des Ateliers de la Fondation du Sonnenhof, et à ce titre , il

pilote une exploitation agricole de 120 hectares, avec 50 laitières, et qui emploie 70 personnes fortes de toutes leurs différences.