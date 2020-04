Agriculture en temps de confinement - Jean-Michel Gorry

Invité : Jean-Michel Gorry, Agriculteur à Pressac (86)

En tant que céréalier, Jean-Michel Gorry travaille sur le temps long et pour l’heure, la crise n’a pas encore touché son exploitation. Mais la situation est quelque peu différente pour ses collègues maraîchers ou éleveurs



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Pourquoi des poissons le 1er avril? (Par Gwenaël Lamarque)

Cinéma : Série "The plot against America" de David Simon et Ed Burns (Par Catherine de Revel)

Jardinage : La citronnelle de Madagascar (Par Dorothée Falières)