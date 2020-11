Agriculture : l'art de réussir la transmission de son exploitation

Dans le Cantal 40% des agriculteurs ont plus de 55 ans. Une pyramide des âges qui pose la question de la transmission des exploitations du territoire. Un dossier que les Chambres d'Agriculture d'Auvergne Rhône Alpes prennent très au sérieux. Les dispositifs pour accompagner les cédants et les candidats à l'installation sont nombreux et très efficaces. Reportage de Stéphane Longin à l'Altabesse près du village de Maurs.