Agropôle du Marault : deux jours de rencontres et de découvertes à Magny-Cours

Noémie SANSOIT - Chambre d'agriculture de la Nièvre.

Raphaël SOTTY - directeur Agropôle du Marault.

Marie Humbert - Société d'agriculture de la Nièvre.

Jean-François BOSCHETTI - président de Toques Nivernaises.

Trois événements rassemblés en un seul, les 25 et 26 octobre, pour aller à la rencontre des élevages et cépages prestigieux, les brasseurs nivernais, et découvrir les innovations dédiées au monde agricole : 166ème concours agricole de Nevers, le Salon de l'innovation "Tech'Agri Nièvre" et le Salon du vin et de la bière "Papilles O' Nez".