Ahoy : un tour de l'Atlantique à la voile pour lutter contre la mucoviscidose

Dimanche, 4 amis s’élanceront de Saint Gilles Croix de Vie pour un tour de l’Atlantique en voilier. Un périple qui devrait durer près d’un an, avec pour objectif de sensibiliser à la lutte contre la mucoviscidose et au don d’organe. Fanny Brevet reçoit ces 4 jeunes skippers : Alexandre Allain, Jérémy Boucaud, Romain et Thibaud Lévrier.