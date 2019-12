Aide et action, une association pour changer le monde grâce à l'éducation

L'association Aide et Action poursuit sa mission d'éducation dans le monde avec le parrainage de projets. Il est aussi possible de parrainer directement un enfant et vous allez suivre son évolution grâce à vos dons. Une démarche solidaire pour mettre l'éducation au centre des projets de vies de ces jeunes, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud... 215 millions d'enfants travailleurs sont recensés, un chiffre qui fait peur mais qui peut être réduit avec la démarche d'Aide et Action, qui est présent dans le Grand Ouest, comme au Mans.