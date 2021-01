Aiguilles de vaccin et de sapin

Les professionnels de santé de plus de 50 ans et ceux présentants des facteur de risques face au covid peuvent se faire vacciner depuis mardi. Explication dans ce journal



Que faire de votre sapin de Noël si vous habitez à Vendôme. Plusieurs choix s'offrent à vous pour vous débarrasser intelligemment de votre arbre.



Votre météo en Touraine Loir et Cher dans 6 minutes ! Des brouillards givrants demain matin de bonne heure.