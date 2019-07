Air Canada atterrit à Bordeaux

Depuis le 4 juillet, la compagnie Air Canada assure une liaison estivale entre Bordeaux et Montréal. Elle permet des correspondances facilitées vers l’ensemble du Canada et les États-Unis.

La compagnie aérienne "Air Canada" a opéré ce 4 juillet son premier vol direct de Montréal à Bordeaux. Cette nouvelle liaison saisonnière sans escale, sera assurée jusqu’au 8 septembre trois jours par semaine. Les mercredi, jeudi et samedi depuis Montréal. Les jeudi, vendredi et dimanche depuis Bordeaux.

L’horaire des vols au départ de Bordeaux permet d’optimiser les correspondances vers l’ensemble du Canada et les États-Unis. Précisions de Pascal Personne Directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Par ailleurs, la compagnie canadienne est en train de procéder au rachat de la compagnie Air Transat qui assure quant à elle quatre liaisons au départ de Bordeaux.