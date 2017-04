Ces dernières années les affaires d'abus sexuels reviennent régulièrement dans les médias.

Une association courageuse se démène pour faire de la prévention, accueillir et accompagner les victimes et former des professionnels.

Catherine Sebaux reçoit Annie Gras et Raymonde Blanc d'AISPAS Montbrison.

AISPAS 3,rue du Puy du Rozeil 42600 Montbrison

04 77 96 96 42

aispasmontbrison@free.fr