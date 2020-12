Aïssa Khelifa, directeur général de la start-up Milvue

C'est peut-être la solution de demain pour analyser les radios des patients de manière plus rapide et plus efficace et ainsi désengorger les urgences par tout ce qui peut faciliter la communication entre les médecins urgentistes et les radiologues : l'intelligence artificielle. C'est ce qu'expérimente la start-up Milvue. Aïssa Khelifa, son directeur général, répond aux questions de notre journaliste, Valentin Longuet.