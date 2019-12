AJ BIAIS à St-Etienne, leader européen en bordure textiles

AJBiais est une société stéphanoise qui fait figure de référence dans le paysage textile français.

Spécialisée dans la production de bordures, ce que l'on appelle le BIAIS, L'entreprise est même l'un des leaders européens en la matière.

Sa dernière innovation est le ruban en biais CORDURA. Né de l'association avec l'entreprise savoyarde SASYTEX qui fournit le tissu, Cordura nait à AJIBIAIS grâce à la soudure et non plus à la couture.

Raphaël LAVAL est directeur général et Guillaume JABOULEY directeur industriel de AJIBIAIS.

Ils décrivent leur société et cette innovation, vraiment mise sur le marché depuis seulement 4 mois.