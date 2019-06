Alain Michel, le délégué du défenseur des droits en Indre et Loire

On en compte 501 dans toute la France, ce sont les délégués du défenseur des droits. Autorité indépendante face à l'administration, ils ont pour mission de défendre les droits des citoyens - bien sur- mais aussi de lutter contre les discriminations, de promouvoir l'intérêt supérieur des enfants, et de veiller à la déontologie des force de sécurité.



Pour en parler ce soir nous recevons, Alain Michel, l'un des trois délégués du défenseur des droits en Indre et Loire.