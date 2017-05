Alain Moy, le chasseur de philanthropes

France Mécène, créée en septembre 2015 est installée à Lorient La Base, et s'est spécialisée dans l’ingénierie et la gestion de projets de mécénat à l'échelle régionale ainsi que dans la recherche de mécènes. France Mécène se donne deux objectifs : devenir la première agence de mécénat du grand Ouest et lever 10 M€ de dons entre 2015 et 2020 pour financer des projets régionaux.