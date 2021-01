Alain Rousset, président de la Région, lors de ses voeux à la presse

Alain Rousset le président de la région Nouvelle Aquitaine a présenté ses vœux et ses grands objectifs pour l’année 2021 la semaine dernière. Une année particulière puisque les élections régionales doivent se tenir en juin si la crise sanitaire le permet. On fait le point sur la feuille de route du président Rousset en 2021... Alain Rousset pas encore candidat officiel à sa succession en tout cas pas officiellement et qui dit se concentrer sur les dossiers en cours notamment la crise sanitaire.