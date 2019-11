Alençon - Ville aidante Alzheimer

La Ville d'Alençon et France Alzheimer Orne ont signé la charte "Ville aidante Alzheimer" et 15 autres mairies l'ont également fait dans le département. Ce qui fait de l'Orne l'un des départements les plus en avance. Les personnes malades Alzheimer pourront ainsi être aidés en cas de besoin grâce au pin's repère qu'elles porteront. Et les actions de l'association France Alzheimer Orne seront aussi mieux médiatisées.