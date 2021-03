ALERTE - Les Alpes-Maritimes confinées pour quatre semaines

Le Premier ministre Jean Castex annonce un confinement total du département des Alpes-Maritimes 7/7 à compter de ce vendredi minuit et pour 4 semaines.

L'annonce a été faites par Jean Castex. Un confinement du département des Alpes-Maritimes est désormais actée. "Des nouvelles mesures de freinage à compter de ce vendredi soir minuit pour quatre semaines" a expliqué le Premier ministre. Ce confinement total débutera ce vendredi 19 mars à minuit. Par ailleurs, "les déplacements inter-régionaux seront par ailleurs interdits sauf motif impérieux ou professionnel".

Les écoles restent ouvertes, de même que les commerces de première nécessité. Les lycées passent en demi-jauge. Les activités extérieures avec une attestation en journée est autorisée dans la limite de 10 km autour du domicile. Il n’y a pas de limite de temps pour cette sortie.

"Face à l'accélération du virus nous devons désormais aller plus loin et mettre en oeuvre des mesures plus exigentes" a dit Jean Castex.

Jean Castex le promet, "le gouvernement a procédé a des concertations avec les élus locaux".