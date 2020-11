Alerte Pesticides Haute-Gironde revient sur la condamnation des viticulteurs

la semaine dernière deux châteaux du Blayais en Nord-Gironde ont été condamné …. pour épandage de pesticides près d’une école.



L’affaire avait fait beaucoup de bruit,

en 2014 les deux viticulteurs épandent devant l’école de Villeuneve-de-Blaye. Immédiatement les 28 élèves et leur institutrice se plaignent de picotements aux yeux et à la gorge. L’institutrice avait même été hospitalisée.



Relaxés en première instance, les agriculteurs ont été condamnés en appel jeudi à 5 000 euros d’amende avec sursis.

On fait le point avec le président d'Alerte Pesticides Haute Gironde qui dénonce l’utilisation de pesticide dans le Blayais