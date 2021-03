Alessandro Di Profio est musicologue - spécialiste notamment de la musique classique italienne du 19ème siècle. Cet universitaire italien passionné nous partagera son parcours, ses rencontres qui l'ont amené à venir étudier en France - pour y poursuivre sa carrière. Alessandro est chercheur, il a reçu différents prix et reconnaissances et intervient également à la Sorbonne à Paris. Alessandro est également le fondateur et le directeur artistique du festival des Concerts d'Automne qui connaît un beau succès depuis 2016.