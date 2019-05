Alexandra Edin dit Edene est auteur, compositeur, arrangeur et interprète. Elle expérimente sans relâche la musique d’une nouvelle génération pour elle et les autres : la musique assistée par ordinateur (MAO). Elle se décrit comme une artiste schizophrène polyvalente de sa génération : elle nous expliquera pourquoi au travers de ses expériences et de son parcours .