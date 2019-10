Alexandra LEGROS, dirigeante de La Volumerie à Broons

En 2016, Alexandra Legros et Kévin Lemétayer lancent leur activité de design et scénographie à Elan créateur. Ils animent maintenant une vingtaine de personnes de la conception à la fabrication dans leur société : La Volumerie.

Au cœur de la campagne costarmoricaine entre Rennes et St Brieuc, vous trouverez un hangar où s’abritent un bureau d’étude et un atelier. C’est un cabinet curieux qui conjugue imagination et méthode, rigueur et folie au service des projets de création collaborative. Avec poésie, ils présentent La Volumerie comme un « joyeux assemblage des multiples, éclat de câbles et de fables ».

Les clients sont diversifiés, tels le Château de La Hunaudaye, la descente de la Loire en canoës, ou de nombreux musées cherchant l’innovation créatrice.

Avec une question essentielle pour Alexandra : Qu’est-ce que transmettre la culture ?

Ils souhaitent également participer au développement du territoire en favorisant la culture du partage. Découvrez la « Ruche qui dit oui ! »

Elle partage avec nous sa joie de vivre, et la Joie d’entreprendre.