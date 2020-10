Allier : 1,1 million d'euros pour la protection de l'enfance

L’Allier département pilote en matière de protection de l’enfance en France avec 29 autres. Adrien Taquet était à Moulins hier pour lancer la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance. Le secrétaire d’Etat en charge de l’enfance et de la famille a contractualisé avec le département un convention de partenariat. L’enveloppe du conseil départemental va être augmentée de 1,1 million supplémentaire chaque année jusqu’en 2022 pour réaliser un certain nombre d’actions en faveur de la protection de l’enfance