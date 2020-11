Alpes-Maritimes: le département veut faire disparaître les bouchons de l'A8

Ils font parti de notre quotidien d'automobilistes. Les embouteillages sont là aux heures de pointes (un peu moins en ce temps de confinement, on vous l'accorde) du côté d'Antibes et de Cannes. La problématique de l'autoroute A8, c'est qu'elle est un axe du quotidien, une autoroute de courte distance. Quelle solution pour passer moins de temps dans la voiture ?

Une voie de bus sur l'autoroute.

Le département a identifié quatre points prioritaires. Parmi ces points, en séance, ce vendredi 6 novembre, les élus ont pris à bras le corps le problème des autocars. Ils desservent Sophia-Antipolis mais vont à peine plus vite que la voiture. Pour améliorer la desserte de la technopole Sophia Antipolis depuis Nice via l’A8, le président du département souhaite "l’aménagement d’une voie réservée sur une section de 4 km dans le sens Nice-Antibes pour la mise en place d’un Car à Haut Niveau de Service". Traduction: une voie de bus qui lui permet un trajet plus court.

Elargir les voies, construire de nouvellles bretelles de sorties.

La seconde opération a pour but de réduire le niveau de congestion de la circulation et de renforcer la sécurité des usagers au niveau du diffuseur de Mougins, interface stratégique entre l’A8, la pénétrante de Grasse et la ville de Cannes.

Le département veut mettre en place "l’élargissement de certaines voiries desservant le diffuseur, la modification de bretelles, et la mise en place d’un système de régulation par des feux tricolores des carrefours situés entre les routes départementales et les bretelles de l’A8".



La troisième opération porte sur la création du diffuseur de la Bocca « Les Tourrades ». Projet souhaité par le maire de Cannes et par Eric Ciotti, adjoint aux finances. Sur les communes de Cannes et Mandelieu-La-Napoule, "l’objectif est donc de créer une nouvelle bretelle d’accès à l’A8 depuis l’avenue Saint-Exupéry, permettant d’éviter deux giratoires au sud et au nord de l’A8 et de fluidifier le trafic" explique le président du département, Charles Ange Ginésy.



La dernière opération: "créer un nouveau diffuseur situé entre ceux de Mougins et Antibes, au niveau des Bréguières, afin de fluidifier la circulation et, sur le long terme, de s’inscrire dans le projet de ligne ferroviaire nouvelle".



Reste à savoir si ces quatres opérations vont avoir un effet bénéfique sur la circulation.