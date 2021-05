Elle a récemment été postée par Alsace Destination Tourisme.

D'une durée d'environ 3 minutes, elle témoigne du passé complexe de l'Alsace. On y retrouve 11 différents sites mémoriels alsaciens et vosgiens. Catherine Million Hunckler, attachée de direction d'Alsace Destination Tourisme, nous détaille cette vidéo et ses enjeux.