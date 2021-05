Alstroe démontre qu'un bon process de maintenance, ça rapporte !

Après une vie où il a travaillé dans les secteurs les plus divers depuis le ferroviaire jusuq'au nucléaire en passant par les autoroutes, François Lirio constate qu'il reste de graves lacunes dans l'organisation de la maintenance de nombreuses entreprises. En 2017, il créé à La Couronne Alstroe, un cabinet d'ingénierie qui propose des prestations de diagnostic, d'audit d'assitance technique et de formation dans le domaine de la maintenance. Trois ans après, il a fait la démonstration qu'avec une bonne stratégie de maintenance préventive et la mise en place de process efficaces, les entreprises améliorent drastiquement la fiabilité et donc la rentabilité de leur outil industriel.