Alzheimer, des ateliers gratuits pour les aidants familiaux

La maladie d'Alzheimer touche plus de 850 000 personnes en France. Cette affection neuro-dégénérative entraîne une disparition progressive des neurones. Les aidants, qui représentent 2 millions de personnes en France, sont souvent démunis et épuisés face à cette maladie qui touche leur proche.

Selon France Alzheimer, en 2020, un Français sur quatre de plus de 65 ans sera touché par la maladie d'Alzheimer. 225 000 cas sont diagnostiqués en France chaque année. Aussi, nombreux sont les aidants, ces proches qui accompagnent les malades au quotidien.

Des ateliers pour "aider les aidants"

Dans le département de la Nièvre, 4 800 personnes vivent avec Alzheimer. Des ateliers et des formations sont proposés, gratuitement, pour "aider les aidants", leur permettre de sortir de l'isolement et partager leurs expériences.

Florence Gourisse, vice-présidente de France Alzheimer dans la Nièvre, témoigne : "Je voulais savoir ce que ma mère vivait, et j'ai trouvé des réponses". Les aidants sont souvent seuls face à la maladie, les amis s'éloignant au fur et à mesure qu'ils ne parviennent plus à communiquer avec le malade. "L'aidant revêt son armure de sauveur, et ensuite, il s'épuise."

Pour communiquer, l'affectif joue un rôle très fort : "Il ne faut pas négliger le lien émotionnel, terriblement important."

Ces ateliers permettent aux aidants de connaitre les aides humaines, financières, techniques mobilisables dans leur situation.