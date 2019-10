Le Synode sur l’Amazonie qui se tient à Rome du 6 au 27 octobre sur le thème « Amazonie, nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale », n’a jamais été aussi important pour l’Église catholique du Brésil. Mais il suscite de nombreuses polémiques dans l’Eglise et dans le monde politique brésilien.



Certains ne comprennent pas qu’un synode soit consacré à une zone géographique limitée… d’autres refusent de voir les conséquences dramatiques de l’exploitation catastrophique de cette forêt.



Qu’est-ce que les chrétiens peuvent attendre de ce synode ? Qu’est-ce que le monde pourra retirer de ces échanges en l’Eglise ? En quoi il concerne l’Eglise Universelle et pas seulement une partie de l’Amérique Latine ?