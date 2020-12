Ambert : Pas de Foire de la Saint-André, mais un marché dans sa configuration habituelle

Covid oblige, la Foire de la Saint-André n'aura pas lieu cette année à Ambert. Et pour cause, cette tradition commerciale voit s’installer nombre de marchands et de professionnels dans le centre-ville.

Pour répondre aux contraintes d’organisation liées à l’épidémie, les revendeurs de matériel agricole et les concessionnaires automobiles ne s’installeront pas sur la place Charles-de-Gaulle.

Pas de Foire mais un retour du marché le plus normal possible

Ce jeudi 3 décembre, les clients retrouveront donc un marché hebdomadaire dans sa forme la plus commune. En effet, les derniers assouplissements permettent d’accueillir à nouveau les stands non alimentaires.

Pour ne pas déroger à la tradition, les restaurateurs et commerces alimentaires seront nombreux à proposer des tripes ou des menus à emporter.



Respect des règles sanitaires

- La municipalité rappelle que le port du masque reste obligatoire sur le marché chaque jeudi matin, tout comme l’application des gestes barrières.

- Pour vous rendre sur le marché, vous devez vous munir d’une attestation et cocher la case : “Déplacements pour effectuer des achats de biens ...”.