En vue des prochaines élections municipales, la chambre de commerce et d’industrie procédait à la restitution de la démarche « Ambitions 2030 », mercredi 29 janvier aux candidats des élections locales et des EPCI (établissement public de coopération communale).

On y retrouve des recommandations, un peu comme une « ordonnance » de la CCI Normandie, qui a travaillé avec plus de 3000 chefs d’entreprises de la métropole de Rouen pour déceler les points forts et les failles du territoire afin de sensibiliser les candidats dans leurs programmes économiques.