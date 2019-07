Ambroisie et allergies

L'été n'est pas une période de l'année simple pour tout le monde, d'une part à cause de la chaleur... Mais aussi à cause des allergies, notamment celle liée à l'ambroisie...



C'est une plante que l'on trouve notamment sur les bords de routes et qui se diffuse rapidement grâce aux véhicules qui, avec leur vitesse, peuvent diffuser sur plusieurs kilomètres ses pollens





Pour en parler plus en détail, Nezha Leftah ingénieure sanitaire responsable de l’unité territoriale santé environnement du Doubs, pour l'ARS répond aux questions de Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon...