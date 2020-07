Améliorer l'accès aux soins bucco dentaires des personnes handicapées

Allez chez le dentiste quand on est handicapé, dépendant ou précaire / un parcours du combattant ? Orléans va accueillir le 8 et 9 octobre prochain un colloque national sur la question.



Le stage d'été de l'Orchestre des jeunes du Centre a commencé mardi. Avec cette année presque trois fois moins de musiciens afin de respecter les mesures sanitaires.



Pas de grand changement côté météo. Toujours des nuages et des éclaircies. Les températures approcheront les 25 degrés.