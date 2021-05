Bienvenue à tous sur RCF Touraine et c’est l’heure de votre rendez-vous hebdomadaire avec le mag des associations. Cette semaine, nous allons évoquer la délégation d’Indre-et-Loire de l’association Amis Sans Frontières. Geneviève Londais et Micheline Larié sont aujourd’hui en studio et nous allons voir avec elles les missions et les actions locales et internationales de cette structure humanitaire et humaniste en faveur notamment des personnes isolées et des populations en difficulté. On se retrouve tout de suite avec nos invitées !