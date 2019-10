Amour : Pour redécouvrir son couple, la paroisse RM Ouest organise des dîners aux chandelles au Mans

Par Pierre Girault et Maximilien Cadiou

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

En discuter est souvent la clé, mais parfois, certains sujets dans un couple passent sous silence par volonté ou par ignorance.

La distance peut alors s'installer, et on commence à croire que "l'amour dure trois ans" comme le suggérait Frédéric Beigbeder.

Loin d'être une fatalité, la paroisse RM Ouest propose aux couples un parcours pour se redécouvrir et prendre soin de son couple autour de sept dîners aux chandelles.

Ouverts à tous, le premier de ces dîners aura lieu à la Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan au Mans le 16 octobre prochain à 19h.

Six dates suiveront, les 6, 11, 20 et 27 novembre ainsi que les 6 et 11 décembre 2019.

Contact et information par mail à l'adresse : alphacouple@rmouest.fr