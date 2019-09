Ombeline et Charles sont deux jeunes mariés. Ils viennent nous présenter une formation intégrale originale et vraie sur l'amour humain. Amour, sexualité et vie chrétienne sont au coeur de la prochaine session de formation qui se déroulera du 17 au 23 novembre.



Si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur www.asso-afcp.fr