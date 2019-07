AMR Concept : quand le mobilier monte et descend pour s'adapter à l'usager

Sit Up c'est le dernier né de l'entreprise AMR Concept instalée à Roche la Molière.

Sit Up c'est un meuble multifonction qui change d'usage en un tour de main... Un tour de main qui a été primé par Sénior concept 2 puisque AMR Concept a été retenu en juin dernier pour répondre à l'appel projet concernant le bien être de nos aînés.

Marine Grangier est manager du bureau d'études d'AMR Concept. Elle revient sur les spécificités des produits de l'entreprise et cette inovation qu'est Sit Up.







©amrconcept.com