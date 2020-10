Anaël Vignet - Enjeux et disputes de la Boixe

Nous vous proposons ce soir une conférence donnée début octobre à Marsac par Anaël Vignet, directeur de l’Espace d’architecture romane de Saint Amant de Boixe et organisée par l'association « Au fil du temps ancien canton de Saint Amant » qui édite une revue historique nommée « Jadis dont le numéro 19 vient de paraître.

Sous le titre « Enjeux et disputes de la Boixe », cette conférence évoque les luttes d'influence entre le Xème et le XIIIème siècle sur le secteur de Boixe marqué par une forte densité d'abbayes et de prieurés dans ce secteur où la forêt et le fleuve Charente constituent les principales richesses. Anaël Vignet explique les relations subtiles, parfois marquées d'animosité mais finalement assez pacifiques entre les abbayes, les prieurés, l'évêché d'Angoulême, les comtes et seigneurs locaux.