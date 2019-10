André Fertier, le rebelle de la culture pour tous

Aller au cinéma, apprendre un instrument de musique, se glisser dans la peau d'un danseur : rien de plus simple...quand tout va bien. Mais lorsque on est en situation de handicap ou à un âge avancé, l'accès à la culture est loin de rester égalitaire. Un fait que dénonce le musicien et spécialiste des droits culturels, André Fertier.