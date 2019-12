André Sardet et Sébastien Sudrie

Sixième numéro de "Parlons Sport" présentée par Jean Rinaud. Une émission centrée sur l'actualité sportive en Charente.



Première partie: André Sardet, président du club de tennis de table de Cognac, revient sur le show "les as du ping", l'actualité du club, et la nouvelle dynamique menée par les éducateurs et nombreux bénévoles de l'UACTT...



Deuxième partie : Sébastien Sudrie Champion du monde de nage en eau libre (sur 5 km) , champion d'Europe d'aquathlon nous parle de son riche parcours sportif, et de son rôle d'ambassadeur charentais pour l'édition 2019 du téléthon.