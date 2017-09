Angela Merkel en route vers un quatrième mandat

Ce dimanche, les électeurs allemands vont déterminer la composition de leur Parlement. Selon Emile Malet, Angela Merkel devrait conserver son poste pour les quatre prochaines années.

« Martin Schulz, après avoir brièvement fait illusion, n’a jamais été en mesure de rivaliser avec Angela Merkel, plus populaire, plus compétente et dotée d’un bon bilan gouvernemental », analyse Emile Malet. La CDU-FSU devrait rester en tête.

Un bilan économique satisfaisant, un bilan politique stable

En effet, Angela Merkel, en poste depuis 2005, peut s’appuyer sur un bon bilan. L’économie allemande se porte bien, la croissance est soutenue, la dette publique réduite, l’industrie compétitive… Bien que quelques points assombrissent le tableau, comme des salaires encore trop bas, ou la démographie qui ne daigne pas remonter.

« Le bilan politique d’Angela Merkel est stable, sans éclat ni perspective. Son parti conservateur domine ». Pas de grand changement à l’horizon, donc.

Sur l’Europe, Merkel sera-t-elle plus engagée pour satisfaire les doléances françaises ?

On peut espérer qu’elle participe plus aux missions de sécurité, et qu’elle montre plus de souplesse pour venir en aide aux pays européens en difficulté économique.