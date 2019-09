A Angers, le Refuge ouvre son premier accueil pour les jeunes réfugiés LGBT

C’est une première en France et ça se passe à Angers. Le 1er octobre 2019, Le Refuge ouvrira son premier dispositif d’accueil réservé aux jeunes étrangers. 30 jeunes réfugiés, victimes d’homophobie ou de transphobie dans leur pays, seront hébergés et accompagnés par cette association. Elle a été choisie par le ministère de l'Intérieur, qui finance cette expérimentation. Richard Renaud, le délégué régional du Refuge, et Anne Méaux, la responsable de ce dispositif, nous en disent plus au micro de Marion Bastit.