A Angers, le théâtre Le Quai jouera dehors plutôt que d'ouvrir en jauge réduite

Fermé depuis six mois, le théâtre public Le Quai, à Angers, est occupé depuis le 11 mars pour réclamer sa réouverture. Face à l'incertitude, son directeur Thomas Jolly a décidé d'annuler la fin de la saison. Depuis début avril, il propose des spectacles au pied des immeubles, à voir depuis sa fenêtre. Il compte rouvrir Le Quai par un festival en septembre, "un moment de fête et de retrouvailles entre les artistes et le public".