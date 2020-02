Angers sur le podium pour son patrimoine vert

Même si nous venons de vivre sur notre planète le mois de janvier plus chaud jamais enregistré, et qu’en ce moment, 1100 ha de bois se consument dans le sud de la Corse, il est des palmarès qui nous font du bien. Et spécialement ici pour Angers qui est à nouveau sur le haut du podium du palmarès des villes vertes de France, pour son patrimoine vert et végétal. Et cela tire aussi vers le haut les villes en France.

Le palmarès, crée par l’Union des Entreprises du paysage, qui soutient bien sur la filière horticole française, consacre une ville née sous le signe du végétal dès le 15ème s. En effet le Roi René acclimate des plantes méditteranéennes en Anjou : il introduit la Rose de provins, l’anémone, le Muscat et l’abricotier, puis les découvertes des grands explorateurs du 18 ème remontent la Loire. Au 19ème s les Colporteurs de l’Oisans et le pépinièriste André Leroy entre autres confortent encore le végétal à Angers et en Anjou.

Aujourd’hui, il s’incarne à Angers avec 43 parcs, 550 ha d’espaces et 1000 ha d’espaces naturels comme les 620 ha de l’Ile Saint Aubin.

Angers est selon l’Observatoire des villes vertes, numéro 1 pour la superficie de son patrimoine vert.

Selon Fanny Maujean, directrice des Pars et jardins de la ville d’Angers, chaque Angevin dispose de plus de100 m2 d’espaces verts - quand la moyenne française est moitié moindre - Chaque angevin est à moins de 500 mètres d’un point de verdure paysagé : parcs, jardin ou square. Aux fleurons 19 ème s de centre ville - le jardin du Mail 2,5 ha et le Jardin des Plantes 4 ha -, se sont ajoutés l’arboretum de la Roseraie, l’ensemble Parc Balzac- Saint Nicolas-Lac de Maine...

La végétalisation va se poursuivre quelque soit la nouvelle municipalité de mars prochain, en effet le réchauffement climatique pousse les villes à accélérer. Pour atténuer les ilôts de chaleur on verra les plantes monter le long des murs. Démarrés en 2010, les mini-jardins de pied d’immeubles privés - au soin de la ville mais aussi des habitants - sont aujourd’hui 450, la déminéralisation d’espace de bitume ou de béton démarre : le premier bel exemple est celui des 900 m de l’avenue Jeanne d’Arc dont le sol trop compact et qui n’absorbait plus les eaux de pluie a été déminéralisé à 90 %. Les services parcs et jardins y ont créent notamment des noues, ce léger fossé végétal qui retient et absorbe les eaux pluviales. Les arbres fruitiers vont de nouveau être plantés pour le plaisir aussi de la cueillette et des fermes urbaines vont pousser qui en centre ville qui sur d’anciens projets de rocade ou des friches urbaines.

Cela signifie un budget de l’ordre de 130 à 160 € par habitant et par an, le prix à payer pour construire un avenir, pour faire entrer la nature dans la ville ou tirer l’habitant vers la campagne.