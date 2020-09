Et aujourd'hui nous allons parler médiation animale grâce à Marine Manche qui a fondée à Marcilly- sur- Maulne l'association Anim'Aux Prés.

La médiation animale est avant tout créatrice de lien et source d'apaisement. L'animal favorise ainsi les interactions et peut répondre à des besoins aussi bien thérapeuthiques, pédagogiques que récréatifs.

animauxpres.fr