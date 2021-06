Anima (EX) Musica l'exposition qui donne une nouvelle vie aux instruments

Portée par le collectif tout reste à faire, l'exposition Anima (EX) Musica qui redonne vie à des instruments de musique en inventant des créatures animées et sonores à partir d’instruments de musique hors d’usage.

Une exposition visible aux Capucin à Brest.

On en parle avec Vincent Gavras membre du collectif.

Plus d'infos : https://www.toutresteafaire.com/