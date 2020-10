Animaux sauvages au Puy du Fou : « Raconter l'Histoire sans les animaux serait un mensonge » Nicolas de Villiers

La volonté de Barbara Pompili, ministre de l'écologie, d'interdire les animaux sauvages dans les cirques pourrait-elle s'appliquer aussi au Puy du Fou ? Sur les radios chrétiennes des Pays-de-la-Loire, son président Nicolas de Villiers répond à cette inquiétude mais dénonce aussi la relation déconnectée que l'Homme urbain entretient de nos jours avec la nature. Il en appelle à revenir à une relation plus simple et naturelle qui existait auparavant entre l'Homme et l'animal.

Dans cette entretien également, Nicolas de Villiers évoque les nouveautés de la saison 2020/21 qui s’ouvre : Le monde imaginaire de La Fontaine qui sera revisité et l’ouverture du parc espagnol. Il évoque aussi les futurs projets avec la Chine.