Ann Sirot et Raphael Balboni

Ce 4 novembre le film "Une vie démente" qui a fait l'ouverture du FIFF (Namur) devait sortir sur les écrans. Du fait des mesures sanitaires et de la fermeture des salles à Bruxelles, les projections en salles sont reportées. Charles Declercq a rencontré Ann Sirot et Raphaël Balboni qui ont réalisé le film. Ils nous disent comment la pandémie et les mesures sanitaires ont eu une influence sur la production de leur premier long métrage qui traite d'une personne atteinte de démence sémantique et des liens avec ses proches.