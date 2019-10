Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le mag des associations, le rendez-vous du mardi matin de RCF Touraine sur la vie associative. Cette semaine, nous allons entrer dans la danse avec l'association Annaba. Sa présidente Angélique Pégé est en studio aujourd’hui et nous allons évoquer avec elle les missions et activités de cette association de danse, agissant également en faveur du handicap, du décrochage scolaire et de l’insertion socioprofessionnelle. On se retrouve tout de suite avec notre invitée !