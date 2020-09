Anne Bisagni-Faure rectrice de Bordeaux

Près de 255 000 Girondins reprennent le chemin des classes dans un contexte de circulation active du coronavirus. Le rectorat de l’académie de Bordeaux se veut rassurant quant à la reprise de l’école et le stock de masques dont il dispose. Les établissements scolaires accueilleront dès ce matin l’ensemble des élèves dont les collégiens et les lycéens avec masque obligatoire. On fait le point avec Anne Bisagni Faure, la rectrice de Bordeaux, sur les priorités éducatives et sanitaires de la rentrée.