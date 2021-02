Anne Calife, écrivaine, le chef Bruno Poiré et Florian Bilbault, chirurgien

Nous accueillerons un chirurgien des Hopitaux Privés de Metz, Florian Bilbault, venu en famille avec deux de ses enfants Antonin et Tom. Retour sur une année particulière dans une famille de médecins alors que dans quelques jours ce sera l'anniversaire non fêté du premier confinement. Nous prendrons le métro avec Chantal de la Touanne qui accueille soir Anne Calife pour le roman "D'autres itinéraires de soi" aux éditions The Menthol House. Mais tout d'abord le choc en mi-journée lorsque la nouvelle est tombée de la mort du chef Marcel Keff, La Lorraine à Zouftgen.