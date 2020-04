Anne Jabouley des "Vaillantes couturières" qui fabriquent des masques chez elles

Les masques vont sans doute devoir être portés par tout un chacun à partir du12 mai.

Mais dès le début du confinement des professionnels de santé comme des salariés d'usine en ont eu besoin rapidement.

Devant la pénurie, Anne Jabouley, Christine, Sylvie et quelques 22 autres femmes sont devenues : "les Vaillantes couturières" et ont commencé la fabrication de masques.

Mais aujourd'hui elles manquent de matière première, particulièrement d'un tissu baptisé MESH (M-E-S-H). Les explications d'Anne Jabouley

Et si vous voulez proposer du tissu aux Vaillantes couturières, vous pouvez écrire à : annejab.com@gmail.com