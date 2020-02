A Annecy, Jullian Bauduin restaure les clavecins, harmoniums, pianos...

Cette maison de ville de Cran-Gevrier recèle bien des trésors, des combles jusqu'aux différents garages transformés en ateliers. Chez Jullian Bauduin, on trouve des instruments de toutes époques et des objets chinés. "J'ai débuté le piano à cinq ans. Un jour, j'ai rencontré un accordeur. Ca a été une révélation : il alliait mes passions pour le piano et les antiquités" raconte le facteur.

Des stages permettent à Jullian de transformer à son tour la passion en une profession. Il loue, accorde, entretien, restaure. D'abord les pianos, puis, au gré des rencontres, les clavecins, pianofortes, les harmoniums. "Tous ces instruments ont des mécaniques très différentes. C'est stimulant, enrichissant".

NE PAS DÉNATURER LES INSTRUMENTS

Un métier aux multiples facettes : connaître et savoir réparer la mécanique, faire de l'ébénisterie, de la marquetterie... "Je cherche des tissus et des essences de bois anciens, pour ne pas dénaturer les instruments".

Les plus grands pianistes et musées lui font confiance. Et aujourd'hui, à son tour, Jullian forme des jeunes, à son tour. "On perd la notion du temps ici. Quand on se plonge dans ces travaux... Tous les stagiaires me disent qu'ils ne voient pas la journée passer !".